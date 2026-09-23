Depuis plus de trente ans, Art et Floritude façonne la lumière comme une matière vivante, donnant naissance à des sculptures lumineuses uniques où les savoir-faire hérités du passé rencontrent l'innovation technologique.

Héritière d'une tradition française née au XVIIIe siècle, chacune de nos créations est façonnée à la main dans nos ateliers. Le métal y dialogue avec la délicatesse des fleurs de porcelaine, au fil d'un travail exigeant mené en étroite collaboration avec les architectes et décorateurs d’intérieur.

Nos pièces prennent place à des adresses emblématiques à travers le monde : le Ritz Paris, les boutiques Cartier, Annabel's à Londres ou encore L’Orangerie du Four Seasons Hôtel George V. Elles sont également imaginées pour des résidences privées et des yachts.

Portée par la créativité, la maîtrise du geste et le sens du détail, chaque sculpture compose son écriture singulière de la lumière, pour donner forme à des univers poétiques, organiques ou résolument contemporains.