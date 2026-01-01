Chaque projet Art et Floritude naît d'un dialogue entre une architecture, une intention décorative et la lumière. Pensées pour un lieu précis, nos créations sont conçues sur mesure afin d'en accompagner les volumes, les matières et l'atmosphère, tout en affirmant une présence élégante et singulière.
Hôtels, restaurants, boutiques, résidences privées, yachts ou espaces de réception : notre atelier intervient dans des univers luxueux et raffinés, en France et à l'international. Lustres, appliques, compositions murales et sculptures lumineuses sont façonnés à la main dans notre atelier du Val de Loire en France.
Certaines pièces prolongent l'inspiration végétale emblématique d'Art et Floritude, quand d'autres explorent des formes plus graphiques, architecturales et contemporaines.
Dimensions, finitions, matériaux, lumière et contraintes techniques sont étudiés pour inscrire la création avec justesse dans son environnement, lui donnant la place d'une œuvre d'art.
Au fil des années, cette approche a conduit Art et Floritude à imaginer des pièces pour des maisons et des adresses emblématiques, parmi lesquelles Cartier, Printemps ou le Ritz Paris. Autant de projets qui témoignent de la capacité de l'atelier à interpréter des identités fortes et à répondre aux exigences de réalisations particulièrement ambitieuses.
Découvrez une sélection de projets et les multiples expressions d'un savoir-faire où création, maîtrise artisanale et innovation technique se rencontrent pour donner à chaque lieu une nouvelle touche prestigieuse.