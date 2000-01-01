C'est au cœur du Val de Loire, terre de châteaux et de métiers d'art, qu'est né l'atelier Art et Floritude, fondé par un maître ferronnier dans la continuité d'une longue tradition française des arts décoratifs.

A ses débuts, l'atelier se consacre à la création de lustres d'inspiration XVIIIe siècle, façonnés en feuillages de métal et ornés de fleurs et de fruits en porcelaine. Des pièces généreuses et colorées, réalisées à la main et destinées alors principalement aux intérieurs privés français.

Au fil des décennies, les évolutions de la décoration intérieure et des modes de production conduisent la Maison à réinventer son expression sans renoncer à ses savoir-faire. Reprise en 1994 par Sophie et Guillaume Arnoux, Art et Floritude s'ouvre progressivement à l'international et fait connaître ses créations en Angleterre, au Moyen-Orient ou encore en Russie. Les formes évoluent, gagnent en ampleur et deviennent plus sculpturales. Aux lustres traditionnels succèdent notamment de grandes compositions murales, où le végétal demeure omniprésent, jusqu'aux feuilles de vigne inspirées par les paysages de la région.

L'arrivée de Virginie Kompalitch en 2016 marque une nouvelle étape dans cette histoire. L'atelier se consacre désormais à la création de pièces uniques et entièrement sur mesure, imaginées en dialogue avec les architectes et décorateurs d'intérieur. Le luminaire devient sculpture, la lumière devient matière, et les compositions classiques laissent place à des créations poétiques, organiques ou plus architecturales.

Si le feuillage et l'univers végétal restent profondément inscrits dans l'identité d'Art et Floritude, le langage de l'atelier ne cesse de s'enrichir. Les lignes géométriques trouvent désormais leur place aux côtés des inspirations naturelles, tandis que le travail de la porcelaine poursuit lui aussi son évolution. Modelée fleur après fleur au sein de l'atelier, elle fait l'objet d'une recherche permanente, à la fois pour explorer les possibilités du matériau et pour transmettre ces gestes aux nouvelles générations d'artisans.