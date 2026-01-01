Nos collections
Des luminaires sur mesure, une œuvre d'art unique

Les collections d'Art et Floritude explorent la lumière à travers des compositions inspirées par la nature.
Appliques, suspensions, plafonniers et sculptures lumineuses déclinent un même langage :
Celui de formes délicates, organiques et sculpturales, façonnées à la main dans nos ateliers en France.
De la pièce la plus discrète aux compositions les plus spectaculaires.