Les collections d'Art et Floritude explorent la lumière à travers des compositions inspirées par la nature.
Appliques, suspensions, plafonniers et sculptures lumineuses déclinent un même langage :
Celui de formes délicates, organiques et sculpturales, façonnées à la main dans nos ateliers en France.
De la pièce la plus discrète aux compositions les plus spectaculaires.
Nos collections Des luminaires sur mesure, une œuvre d'art unique
Les collections d'Art et Floritude explorent la lumière à travers des compositions inspirées par la nature.
Showroom Paris
75006 - Paris
Atelier Briare
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Virginie KOMPALITCH
CEO
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Sales Manager France
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Sales Manager French Riviera, Europe, Middle East