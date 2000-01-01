Les sculptures lumineuses de la collection Végétal d'Art et Floritude, présentées dans le projet emblématique du club Annabel's, sont une magnifique démonstration de luminaires sur mesure inspirés par la nature. Chaque pièce est fabriquée à la main avec minutie, présentant des motifs de feuillage détaillés qui évoquent la beauté luxuriante du monde naturel.

Ces luminaires sur mesure mêlent des formes organiques à une précision artistique, transformant l'espace en un véritable jardin botanique. Leur caractère personnalisé crée une ambiance unique, où l'artisanat de chaque feuille et branche sculptée à la main instaure une élégance immersive, en parfaite harmonie avec l'intérieur luxueux d'Annabel's.