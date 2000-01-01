Londres, Royaume-Uni - TP Bennett
Fenchurch Avenue London
Au cœur de Londres, TP Bennet a conçu des plafonniers uniques pour une atmosphère unique. Les plafonniers et appliques de la collection Géométrie d'Art et Floritude incarnent l'essence de l'élégance contemporaine et du design artistique. Ces luminaires saisissants sont des créations sur mesure, méticuleusement réalisées à la main pour mettre en valeur un mélange parfait de formes géométriques et d'esthétique sophistiquée.
Pour le restaurant d'entreprise, Art et Floritude a créé une installation de pétales blancs de plus de 6 mètres de long. Le plafonnier sert de pièce maîtresse et présente des formes géométriques audacieuses qui non seulement éclairent l'espace mais créent également une expérience visuelle dynamique. Ses lignes épurées et son design moderne rehaussent l'ambiance générale et en font un point focal qui attire le regard tout en s'intégrant parfaitement à l'intérieur sophistiqué.
Complétant l'installation au plafond, les appliques murales ajoutent une couche supplémentaire d'élégance à l'environnement. Leurs motifs géométriques reflètent la même vision artistique, projetant des ombres douces qui dansent sur les murs et enrichissent le design global. Ensemble, ces sculptures créent un équilibre harmonieux entre la lumière et la forme, élevant l'atmosphère de l'espace du projet de l'avenue Fenchurch.
La collection Géométrie d'Art et Floritude illustre comment un design innovant peut transformer les intérieurs en expériences captivantes, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui recherchent une esthétique moderne et élégante.
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