Bulgarie - Buda's Interior & Design
Collection Blé
Sculpture lumineuse sur mesure pour le restaurant du Hilton Sofia
Bulgarie - Buda's Interior & Design
Pour le Hilton Sofia, Art et Floritude a imaginé plusieurs créations sur mesure qui accompagnent les différents espaces de l'hôtel autour d'un même fil conducteur : la nature.
Situé face au South Park, avec la montagne Vitosha en arrière-plan, l'hôtel développe un univers intérieur directement inspiré de son environnement. Les sculptures réalisées par Art et Floritude prolongent cette atmosphère à travers des compositions végétales et poétiques, entièrement fabriquées à la main en France.
Dès la réception, une composition de fleurs en porcelaine vient habiller la banque d'accueil. Chaque fleur a été choisie avec le client et le designer, puis façonnée individuellement dans notre atelier de Briare.
Dans le restaurant, la nature prend une nouvelle dimension avec les sculptures lumineuses Blé de la collection Végétal. Les épis de blé en métal se déploient sur les murs et diffusent une lumière douce, créant une atmosphère chaleureuse et immersive. Cette sculpture murale lumineuse sur mesure apporte du relief à l'espace tout en renforçant le lien entre le décor intérieur et l'univers naturel du Hilton Sofia.
Le bar accueille quant à lui une sculpture murale Papillon. Réalisés en métal courbé, les papillons semblent s'échapper du mur dans un mouvement léger et spontané. Les différentes inclinaisons des ailes créent du volume, des ombres et une véritable sensation de mouvement.
Chaque élément de ce projet a été développé spécifiquement pour le Hilton Sofia. Art et Floritude a travaillé en étroite collaboration avec les architectes et designers pour définir les dessins, les dimensions, les compositions et les associations de finitions. Formes, proportions, couleurs et finitions ont été travaillées avec soin afin de créer des pièces uniques, parfaitement intégrées à l'architecture intérieure de l'hôtel.
Fabriquées et assemblées à la main dans notre atelier en France, ces sculptures décoratives et lumineuses illustrent le savoir-faire d'Art et Floritude dans la création de pièces sur mesure pour l'hôtellerie haut de gamme. Entre porcelaine, métal, lumière et travail artisanal, elles permettent de faire entrer la nature dans l'architecture tout en donnant à chaque espace une identité singulière.
Notre atelier vous accompagne dans l'étude de vos projets
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