Bordeaux, France - Agence Malapert
Hôtel Renaissance Bordeaux Suspensions multiple Bar
Multiple abat-jours métal perforé, sur structure rectangulaire
Bordeaux, France - Agence Malapert
À l'hôtel Renaissance Bordeaux, le plafonnier de la collection Fusion d'Art et Floritude redéfinit la sophistication et l'élégance contemporaine. Ce plafonnier sert de point focal, mettant en valeur un design sur mesure qui intègre harmonieusement des formes géométriques à une esthétique moderne. Chaque pièce est fabriquée à la main, reflétant le savoir-faire méticuleux et l'attention portée aux détails qui font la réputation d'Art et Floritude.
La collection Fusion incarne un mélange harmonieux de formes et de finitions, où les lignes épurées et les finitions blanches et dorées créent l'expérience visuelle. Cette sculpture au plafond ne se contente pas d'illuminer l'espace, elle met également en valeur la beauté architecturale de l'hôtel, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et accueillante pour les clients. Avec son design raffiné et son flair artistique, le plafonnier Fusion invite les clients à faire l'expérience d'une fusion parfaite entre le luxe et l'art contemporain.
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