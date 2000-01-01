Paris, France - Alexandre Danan
Intercontinental Paris Champs-Elysées
À l'hôtel Intercontinental Paris Champs-Elysées, la sculpture murale de la collection Fusion d'Art et Floritude présente un mélange graphique d'élégance contemporaine et d'artisanat. Cette applique lumineuse est une création sur mesure, méticuleusement réalisée à la main pour refléter la vision unique et l'esthétique luxueuse de l'hôtel.
Cette sculpture murale redéfinit le design de l'éclairage moderne. Ses lignes épurées et le travail des différentes patines créent un point focal qui attire l'attention, intégrant de manière transparente l'art dans l'espace architectural. L'éclairage doux projette une lueur chaude, réchauffant l'ambiance et invitant les invités à apprécier l'art qui les entoure.
Avec son design raffiné et son engagement envers l'élégance, l'applique Fusion apporte l'identité visuel du lieu dés l'entrée dans l'établissement et crée une atmosphère de sophistication et de style. Cette pièce illustre comment un éclairage fonctionnel peut également servir d'œuvre d'art, transformant un espace en un havre de luxe contemporain.
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