Bruxelles, Belgique - Kaléo
Restaurant L'Impératif d'Eole
Arbre feuilles de vigne, tronc stabilisé, éclairage Led intégré
Bruxelles, Belgique - Kaléo
Dans le cadre du projet L'Impératif d'Éole, la sculpture lumineuse d'Art et Floritude, issue de la collection Végétal, est un témoignage à la beauté de la nature et du design contemporain. Cet arbre lumineux est une création sur mesure, méticuleusement fabriquée à la main pour refléter l'élégance de la vigne tout en servant de point focal dans l'espace.
Inspirée par les formes complexes de la nature, cette sculpture capture magnifiquement l'essence d'un arbre, avec ses branches gracieuses qui s'étendent élégamment vers l'extérieur, diffusant une lumière douce et ambiante. Son design unique ne se contente pas d'éclairer, il prolonge l'expérience visuel des hôtes de cette table d'un Chef étoilé dont l'établissement se situe au milieu des vignes.
Avec sa présence imposante et son élégance raffinée, la sculpture lumineuse Végétal fait une déclaration audacieuse, transformant l'environnement en une oasis sereine et accueillante. Cette pièce illustre l'engagement d'Art et Floritude à créer des œuvres extraordinaires qui célèbrent la nature tout en incarnant le luxe contemporain, ce qui en fait un ajout idéal au projet de L'Impératif d'Éole.
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