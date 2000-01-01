Eze, Côte d'Azur, France - Caroline Tissier
Plafonnier Métal et Porcelaine sur mesure
Sculpture lumineuse pour restaurant
Eze, Côte d'Azur, France - Caroline Tissier
À Èze, au cœur de la Côte d'Azur, le restaurant gastronomique deux étoiles Michelin La Chèvre d'Or dévoile une nouvelle identité intérieure imaginée par l'architecte d'intérieur Caroline Tissier, à l'occasion de l'arrivée du chef Tom Meyer.
Suspendu face à la Méditerranée, le lieu s'inspire directement de son environnement. Roche, lumière naturelle, oliviers et lignes organiques composent un décor à la fois minéral et enveloppant. Les murs et plafonds en staff se prolongent dans des courbes douces, effaçant les angles et créant une continuité fluide entre architecture, paysage et lumière.
Pour accompagner cet univers, Art et Floritude a réalisé deux installations lumineuses sculpturales sur mesure, dessinées par Caroline Tissier. Les compositions se déploient au plafond et descendent le long des poteaux encadrant les fenêtres, comme un prolongement naturel de l'architecture intérieure.
Entièrement fabriquées à la main dans notre atelier en France, ces sculptures associent métal blanc mat rétroéclairé, délicats éléments en porcelaine et touches de feuille d'or. Le travail de dorure, réalisé en collaboration avec Stéphanie Cariou, apporte à l'ensemble une lumière précieuse et solaire, en écho aux reflets de la Méditerranée.
Formes, proportions, matières, finitions et intensité lumineuse ont été étudiées dans les moindres détails afin de créer des pièces parfaitement intégrées aux volumes courbes du restaurant. La lumière indirecte souligne les reliefs de la composition et révèle progressivement les différentes matières, sans rompre la douceur de l'espace.
Dans le salon privé du restaurant, les appliques Double Galet en finition Alluvion prolongent cette approche minérale et organique. Cette finition, développée en collaboration avec Solène Eloy, présente une texture évoquant à la fois le mouvement de l'eau, la roche et le feuillage des oliviers.
À travers ce projet, Art et Floritude met son savoir-faire au service d'une architecture d'exception, en associant sculpture lumineuse, porcelaine, métal, feuille d'or et fabrication artisanale française.
Une réalisation sur mesure pensée pour dialoguer avec le lieu, la lumière et le paysage emblématique d'Èze.
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