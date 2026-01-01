Région de Sancerre, France - Annabelle Fesquet
Maison Médard Michelin, restaurant étoilé
Au restaurant Maison Médard, les plafonniers et appliques Vigne, de la collection Végétale feuilles de Vigne, d'Art et Floritude créent une atmosphère enchanteresse qui reflète magnifiquement l'élégance de la nature. Ces luminaires exquis, fabriqués avec une attention méticuleuse aux détails, présentent de délicates feuilles de vigne qui évoquent la beauté sereine de l'extérieur, apportant une touche de nature à l'intérieur.
Le plafonnier sur mesure sert de pièce maîtresse, illuminant l'espace d'une lueur chaude et invitante tout en présentant un design complexe inspiré par les formes gracieuses du feuillage. Complétant l'installation au plafond, les appliques murales améliorent l'ambiance en projetant des ombres douces qui dansent sur les murs et ajoutent de la profondeur au décor authentique du restaurant.
Chaque pièce de la collection Vigne est fabriquée à la main, ce qui garantit qu'il n'y a pas deux luminaires identiques et incarne l'engagement d'Art et Floritude en faveur d'un artisanat de qualité. L'intégration harmonieuse d'éléments naturels et d'un design sophistiqué rehausse l'expérience gastronomique à la Maison Médard, créant un environnement à la fois élégant et accueillant.
Avec leurs formes élégantes et leur inspiration organique, les sculptures du plafond et des appliques Vigne illustrent la façon dont le design contemporain peut célébrer la beauté de la nature, ce qui en fait le complément parfait de ce restaurant exquis.
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