France
Arbre bois et métal - Printemps Beauté Haussmann
Arbre bois métal patine dorée et éclat de miroir
France
Dans le cadre du projet Printemps Nation, le plafonnier de la collection Envergure d'Art et Floritude incarne l'élégance moderne et le design innovant. Ce plafonnier exceptionnel est une création sur mesure, conçue par le Printemps pour incarner l'emblème floral de l'entreprise et reproduire le même motif que celui utilisé sur la tapisserie. Le plafonnier a été méticuleusement fabriqué à la main pour refléter l'esthétique unique des intérieurs contemporains tout en offrant un impact visuel saisissant.
Le plafonnier Envergure présente un design audacieux et sculptural qui attire l'attention et met en valeur l'espace grâce à sa présence à la fois gracieuse et imposante. Les formes soigneusement élaborées et les lignes épurées créent un équilibre harmonieux entre l'art et la fonctionnalité, illuminant l'espace d'une lueur chaleureuse et accueillante.
Chaque élément de cette pièce témoigne de l'engagement d'Art et Floritude en matière de qualité et d'art, avec pour résultat un luminaire qui non seulement remplit sa fonction, mais qui ajoute également une touche de sophistication à l'ambiance. Au Printemps Nation, la sculpture lumineuse Envergure transforme l'atmosphère, montrant comment un design réfléchi peut élever n'importe quel environnement, ce qui en fait un ajout parfait à ce lieu vibrant et élégant.
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