Paris, France - IMLC & Atelier Cos
Ritz Paris
Au prestigieux hôtel RITZ, le lustre en porcelaine d'Art et Floritude et les compositions de fleurs en porcelaine de la collection Porcelaine redéfinissent le luxe et la sophistication dans la décoration d'intérieur. Ces pièces exquises sont des créations sur mesure, méticuleusement réalisées à la main pour capturer la beauté délicate des fleurs en porcelaine, apportant un air d'élégance à chaque coin du spa de l'hôtel.
Le magnifique lustre sert de pièce maîtresse à couper le souffle, présentant un arrangement complexe de fleurs en porcelaine qui cascadent gracieusement, créant une lueur douce et éthérée dans tout l'espace. Son design incarne un mélange harmonieux d'art et d'artisanat, ce qui en fait plus qu'un simple luminaire, mais une véritable pièce d'apparat qui rehausse le hall d'entrée opulent du spa de l'hôtel.
Complétant le lustre, les compositions florales en porcelaine rehaussent l'ambiance par leurs formes gracieuses et leurs détails délicats. Ces œuvres d'art s'intègrent parfaitement dans chaque pièce du spa, projetant des ombres douces et ajoutant de la profondeur aux plafonds, tout en mettant en valeur l'art de la porcelaine. Chaque composition de fleurs en porcelaine a été réalisée pour incarner le thème de chaque pièce du spa, comme le jasmin, l'orchidée, etc.
Ensemble, le lustre en porcelaine et les compositions de fleurs en porcelaine des plafonds illustrent l'engagement d'Art et Floritude à créer des designs uniques qui célèbrent l'élégance et le raffinement de l'artisanat. À l'hôtel RITZ, ces pièces exceptionnelles transforment l'environnement en un havre de luxe, invitant les hôtes à découvrir la beauté exquise de la porcelaine.
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